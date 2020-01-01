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Дмитрий Малышко: Когда Белозеров говорит, что я похоронил эстафеты, для меня это выглядит как слив спортсмена

Российский биатлонист Дмитрий Малышко отреагировал на слова тренера мужской сборной России Сергея Белозерова. Ранее специалист заявил, что Малышко дважды «похоронил эстафету».

«Дакар» проверяет на прочность: КАМАЗ вновь доказывает свое преимущество

До сегодняшнего вечера механикам запрещено обслуживать машины, экипажи могут рассчитывать только на свои силы. Десятый этап «Дакара» стал настоящей проверкой гонщиков на прочность.
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НХЛ. Записи матчей

02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
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02:44:20
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
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02:40:02
Питтсбург — Миннесота
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02:31:29
Баффало — Вегас
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