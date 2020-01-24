Зверев: «С Рублевым дружим с тех пор, как нам исполнилось по 10 лет. Проведем много больших матчей»

Седьмой сеяный Australian Open немецкий теннисист с русскими корнями Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертом круге турнира Большого шлема и высказался о предстоящем матче со Стэном Вавринкой.