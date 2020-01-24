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«Не думаю, что для спорта это хорошо». Директор Федерации фигурного катания Германии раскритиковал победу россиянок на ЧЕ

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф прокомментировал выступление российских фигуристов на чемпионате Европы-2020 в Граце.
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Зверев: «С Рублевым дружим с тех пор, как нам исполнилось по 10 лет. Проведем много больших матчей»

Седьмой сеяный Australian Open немецкий теннисист с русскими корнями Александр Зверев прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертом круге турнира Большого шлема и высказался о предстоящем матче со Стэном Вавринкой.