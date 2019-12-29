«Челси» в концовке одолел «Арсенал»

В матче чемпионата АПЛ «Арсенал» проиграл на своём поле лондонскому «Челси» со счётом 1:2. Для «канониров» это четвёртый матч без побед: в прошлых турах «пушкари» дважды сыграли вничью и два раза потерпели поражение.