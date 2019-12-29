Украинец Яремчук отказался перейти в «Зенит» за €5 млн в год

Украинский футболист Роман Яремчук отказался от перехода в петербургский «Зенит» даже при условии теоретической зарплаты в €5 млн в год. Об этом он сообщил в интервью Виктору Вацко.