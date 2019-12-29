НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» в концовке одолел «Арсенал»Медведева выступила с показательным номером под песню Билли АйлишВяльбе: приятно противостояние с лыжниками Норвегии, но мы проигрываемШубенков, Ласицкене и Сидорова опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛАУкраинец Яремчук отказался ехать в Россию за €5 млн в год«Челси» в концовке одолел «Арсенал»В матче чемпионата АПЛ «Арсенал» проиграл на своём поле лондонскому «Челси» со счётом 1:2. Для «канониров» это четвёртый матч без побед: в прошлых турах «пушкари» дважды сыграли вничью и два раза потерпели поражение.рекламаРоссийские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной КанадыХоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».Емельяненко в первом раунде отправил в нокаут Джексона на Bellator 237Российский боец Федор Емельяненко одержал убедительную победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире по смешанным единоборствам Bellator 237 в Японии.Два решения VAR в пользу одной команды — в обзоре матча «Ливерпуль» — «Вулвз»«Ливерпуль» на своём поле выиграл у «Вулверхэмптона» со счётом 1:0 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Единственный гол забил 42-й минуте нападающий хозяев Садио Мане.Дортмундская «Боруссия» подписала Холанда за 20 млн евроДортмундская «Боруссия» подписала нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда. 19-летний норвежец заключил с немецким клубом контракт до июня 2024 года.«Не понимаю, почему шведы все время плачут». Шведский лыжник остался недоволен действиями Большунова во время спринтаШведский лыжник Карл-Юхан Вестберг остался недоволен Александром Большуновым после четвертьфинального забега в коньковом спринте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 0Шеффилд ЮнайтедИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0ВулверхэмптонЗавершёнЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЧемпионат ТурцииАланьяспор2 : 1КоньяспорЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 1БлэкбернЗавершёнЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл СитиЗавершёнЕще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлЗавершёнЕще 10Весь футболрекламаКажется, Квят расстался с дочерью трехкратного чемпиона «Ф-1». Полгода назад у них родилась дочкаСемейная трагедия российского гонщика. В декабре вместе с завершением сезона «Формулы-1» в мире автоспорта, судя по всему, закончилось еще кое-что: российский пилот «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо») Даниил Квят расстался со своей девушкой Келли Пике.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Роналду обновил рекорд по количеству премии Globe Soccer AwardsНападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, стал обладателем престижной награды Globe Soccer Awards.реклама