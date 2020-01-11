НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАдвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»«Милан» обыграл «Кальяри» в матче чемпионата ИталииРоссийские теннисисты выиграли второй турнир за деньСМИ сообщили, сколько получит Макгрегор за возвращение в октагонАндрей Каргинов — о 6-м этапе «Дакара»: «Машина не подводит, все отлично»Адвокат хочет пригласить Кокорина в «Фейеноорд»Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.реклама«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм», одержав 12-ю подряд победу в премьер-лиге"Ливерпуль" в гостях переиграл "Тоттенхэм" в матче 22-го тура английской премьер-лиги. Эта победа стала 12-й подряд для команды Юргена Клоппа, которая на всех парах мчится к чемпионскому титулу.«Лацио» обыграл «Наполи» и одержал десятую победу подряд в Серии АРимский «Лацио» взял верх над «Наполи» в матче 19-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.МОК хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 оправданных россиянГлава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о том, что его организация хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2018 году.Хайлайты эстафеты Оберхофа: Белоруссия билась с Норвегией за победу, а Россия едва не вошла в призыА еще неизвестные румыны половину гонки шли в топ-6.«Барселона» предложила Хави контракт на 2,5 годаПо данным AS, «Барселона» и Хави ведут переговоры о контракте. На данный момент испанец возглавляет катарский «Аль-Садд». Вероятно, что Хави возглавит «сине-гранатовых» летом.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси3 : 0БернлиЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛацио1 : 0НаполиЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииБордо1 : 2ЛионЗавершёнЧемпионат ФранцииАмьен1 : 2МонпельеЗавершёнЕще 4Кубок Испании1/32 ФиналаУКАМ Мурсия2 : 3МирандесЗавершёнЕще 19Весь футболрекламаВетеран войны в Ираке проиграл бой в Москве на 28-й секундеАмериканский боец Шеннон Ритч потерпел поражение от финна Гленна Спарва на турнире Rebel FC в Москве.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Пеллегрино попал в завал в спринте на этапе КМ в Дрездене. Итальянец начал выяснять отношения с виновником прямо на трассеВ четвертьфинальном забеге спринтеров на этапе Кубка мира в Дрездене произошел завал лыжников с участием одного из фаворитов Федерико Пеллегрино.рекламаРаскрыт заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоуИздание «Аргументы и Факты» раскрыло размер заработка фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой за участие в коммерческих ледовых шоу.