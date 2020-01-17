«Не так весело, как у тебя в последнее время». Слуцкий, Дзюба и Кокорин зарубились в Instagram

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил в Instagram новый пост. В нем он сравнил внешнее сходство игроков казанского клуба с другими футболистами.