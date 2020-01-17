Кучеров снова выстрелил дублем! Пять голов русского бомбардира в трех матчах
«Тампа» разгромила «Виннипег» — 7:1. НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 1:7 (0:3, 1:2, 0:2) Голы: Чирелли — 10 (Палат, Джонсон), 9:27 — 0:1. Кучеров — 21 (Стэмкос, Пойнт), 12:21 — 0:2. Чирелли — 11 (Палат), 19:07 — 0:3. Кучеров — 22 (Пойнт, Стэмкос), 27:21 — 0:4. Верхэге — 6 (Макдона), 31:10 — 0:5. Рословик — 9 (Перро), 31:44 — 1:5. Чирелли — 12 (Палат), 47:48 — 1:6. Киллорн — 20 (Стивенс, Сергачев), 50:45 — 1:7. Вратари: Хеллебайк (Броссуа, 31:10) — Василевский.