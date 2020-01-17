Капитан сборной Казахстана по футболу прибыл на просмотр в «Зенит»

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан прибыл на тренировочный сбор петербургского «Зенита» в Катар. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.