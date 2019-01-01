Как болельщика «Спартака» задержала полиция в Санкт-Петербурге

После этой истории у Артёма Дзюбы вряд ли прибавится поклонников. «Зенит» и «Спартак» сыграли ещё в воскресенье, но страсти вокруг матча не утихают до сих пор.