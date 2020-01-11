«Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня»: Тарасов уехал от жены за несколько недель до родов

Футболист собрался на сборы с новой командой. Летом 2019 года Дмитрий Тарасов покинул футбольный клуб «Локомотив» , в котором играл последние девять лет.