Дубль Роналду помог «Ювентусу» одолеть «Удинезе» и вновь выйти на первое место в Серии А

«Старая синьора» переиграла соперника, отправив в ворота гостей три мяча, при этом в свои приняв лишь один. При этом туринцы все голы забили в первом тайме.