Золото скрылось в «норвежском лесу». Биатлонистки из РФ вторые в эстафете

Второе место в эстафете заняла женская сборная России 14 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Первенствовала в гонке сборная Норвегии.