НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемПетр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245Команда Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко на критику ЗагитовойГоскорпорация ВЭБ.РФ получит 75% акций ЦСКА«Это невероятно»: Ялонен в восторге от шайбы вратаря в дебютной игреФийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведенииПетр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.рекламаБумеранг судьбы? Когда-то Загитова подвинула Медведеву, теперь юниорки убрали еёОлимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире главного канала страны сделала важное заявление, что приостанавливает профессиональную карьеру.Россия должна была выносить и шведов, и чехов. А вместо этого — два очка из шестиЖесткий комментарий обозревателя «СЭ» после матча с Чехией.Слуцкий о Голландии: «Один человек сказал: «Есть ощущение – вас Путин прислал, чтобы создать позитивный образ о русских»Леонид Слуцкий высказался по поводу своей отставки с поста главного тренера «Витесса». «Зрителям было крайне тяжело смотреть. Многие зрители считали, что «Витесс» играет в оборонительный футбол.«Зениту» вновь интересен АкуньяЗащитник «Спортинга» Маркос Акунья может продолжить карьеру в России. В услугах 28-летнего аргентинца снова заинтересован «Зенит».Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ, Ретивых - пятыйНорвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Клебо в финале показал время 2 минуты 21,51 секунды.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ТоттенхэмНачало в 09:00Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 09:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииХетафе— : —ВальядолидНачало в 06:00Чемпионат ИспанииСельта— : —МальоркаНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона— : —ТориноНачало в 06:30Еще 5Весь футболрекламаКадр дня: Теофимо Лопес и Василий ЛомаченкоЧемпионы мира в легком весе Теофимо Лопес и Василий Ломаченко, владеющие на двоих всеми четырьмя основными поясами в этом весе, встретились на ринг после победы Лопеса нокаутом во втором раунде над Ричардом Комми и завоевания им титула IBF в легком весе.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Голикова стала второй на дистанции 500 м в НаганоРоссиянка Ангелина Голикова заняла второе место в первом забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано.рекламаСлуцкий назвал клуб в РПЛ, который он никогда не возглавитРоссийский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит. — Табу в России, куда не пойду никогда? Это вопрос про «Спартак».Российские биатлонистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в АвстрииЖенская сборная РФ по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, передает ТАСС.Жулин: у Загитовой нет мотивации, чтобы учить четверные прыжки и соответствовать 15-летнимМОСКВА, 14 декабря. / ТАСС/. Российский тренер Александр Жулин считает, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой уже нет смысла возвращаться в спорт, так как она уже всего достигла.