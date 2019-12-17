Кадр дня: Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Чемпионы мира в легком весе Теофимо Лопес и Василий Ломаченко, владеющие на двоих всеми четырьмя основными поясами в этом весе, встретились на ринг после победы Лопеса нокаутом во втором раунде над Ричардом Комми и завоевания им титула IBF в легком весе.