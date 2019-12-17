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«Грета Тунберг – великолепна. Было бы круто с ней пообщаться». Себастьян Самуэльссон, каким вы его не знали

Почти все интервью шведского биатлониста российским СМИ посвящены решениям ВАДА по отношению к нашей стране. Мы задали Себастьяну более 30 случайных вопросов, и только один из них – про допинг.

НХЛ. Записи матчей

Нью-Джерси – Анахайм
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Сан-Хосе — Аризона
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Вегас — Миннесота
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Ванкувер — Монреаль
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Калгари — Питтсбург
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Виннипег — Каролина
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Детройт — Коламбус
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Торонто — Баффало
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Тампа-Бэй — Оттава
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Филадельфия — Анахайм
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Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл
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Бостон — Лос-Анджелес
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02:26:15
Даллас — Эдмонтон
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02:35:00
Сент-Луис — Колорадо
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02:46:00
Коламбус — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:42:25
Флорида — Оттава
Яндекс.Эфир
02:48:30
Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:46:50
Вегас — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:37:00
Чикаго — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:32:15
Детройт — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:43:05
Виннипег — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:39:47
Сан-Хосе — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:52
Сент-Луис — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:45:15
Аризона — Нью-Джерси
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02:43:45
Монреаль — Детройт
Яндекс.Эфир
02:34:31
Миннесота — Филадельфия
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02:53:56
Эдмонтон — Торонто
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02:59:44
Питтсбург — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:47:34
Флорида — Бостон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Тампа-Бэй — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:38:47
Нэшвилл — Даллас
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:48:54
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
04:00:00
Калгари — Каролина
Яндекс.Эфир
02:47:51
Оттава — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:31
Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
Яндекс.Эфир
02:37:11
Колорадо — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:50:11
Даллас — Вегас
Яндекс.Эфир
02:31:22
Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:44:49
Ванкувер — Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:29
Анахайм — Лос-Анджелес
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02:30:32
Калгари — Торонто
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02:30:38
Аризона — Чикаго
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02:41:17
Миннесота — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:26:18
Сент-Луис — Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:32
Детройт — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:11
Питтсбург — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:43:04
Тампа-Бэй — Бостон
Яндекс.Эфир
02:40:50
Баффало — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:11
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:44:15
Колорадо — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:00
Монреаль — Оттава
Яндекс.Эфир
02:49:12
Вашингтон — Бостон
Яндекс.Эфир
02:38:25
Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:38:35
Вегас — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:28:05
Ванкувер — Торонто
Яндекс.Эфир
02:42:35
Эдмонтон — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:25
Аризона — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:20
Даллас — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:55
Виннипег — Детройт
Яндекс.Эфир
02:43:35
Нэшвилл — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
03:07:05
Миннесота — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:42:55
Флорида — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:36:20
Питтсбург — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:35:00
Баффало — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
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СМИ узнали фамилии футболистов, которые не будут продлевать контракты с «Зенитом» летом

Стало известно будущее девяти футболистов «Зенита», у которых истекают сроки действия контрактов по окончании текущего сезона. По информации источника, три игрока покинут петербургскую команду летом.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Там выступят Трусова, Щербакова, Синицина и Кацалапов

С 26 по 29 декабря в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.