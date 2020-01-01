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Чемпионат Англии
Лестер
 : 
Вест Хэм
Начало в 14:30
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
 : 
Норвич Сити
Начало в 14:30
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
 : 
Бернли
Начало в 15:15
Кубок Испании
1/16 Финала
Эльче
 : 
Атлетик Бильбао
Начало в 13:00
Кубок Испании
1/16 Финала
Ибица
 : 
Барселона
Начало в 13:00
Еще 6
Кубок Италии
Четвертьфинал
Ювентус
 : 
Рома
Начало в 14:45
Кубок Турции
1/8 Финала
Касымпаша
 : 
Аланьяспор
Начало в 06:00
Кубок Турции
1/8 Финала
Гезтепе
 : 
Антальяспор
Начало в 09:00
Еще 1
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