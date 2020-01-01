НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

Гендиректор «Зенита» назвал условие, при котором Семак останется у руля команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем наставника команды Сергея Семака. Напомним, действующее соглашение специалиста заканчивается в мае этого года.

«Лестер» обыграл «Ньюкасл», «Уотфорд» продлил беспроигрышную серию до четырех матчей, победив «Вулверхэмптон»

В чемпионате Англии состоялись матчи 21-го тура. «Лестер», неожиданно ставший главным преследователем лидирующего «Ливерпуля», в гостях играл с «Ньюкаслом».
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Вест Хэм
0 : 0
Борнмут
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Англии
Норвич Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
0 : 0
Эвертон
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Англии
Бернли
1 : 2
Астон Вилла
Завершён
Еще 5
Чемпионшип Англии
Вест Бромвич
1 : 0
Лидс Юнайтед
Идёт 1-й тайм
Чемпионшип Англии
Миллуолл
3 : 1
Лутон Таун
Завершён
Еще 8
Первая лига Англии
Ротерем Юнайтед
2 : 1
Блэкпул
Завершён
Первая лига Англии
Транмир Роверс
1 : 4
Ковентри Сити
Завершён
Еще 9
Весь футбол
реклама