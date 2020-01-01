Моуринью получил желтую карточку за то, что подглядывал в блокнот тренера соперника

ТАСС, 1 января. Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в матче чемпионата Англии против "Саутгемптона" получил желтую карточку за то, что заглянул в блокнот члена тренерского штаба команды соперника.