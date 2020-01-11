«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

«Канониры» открыли счет в матче уже на 12-й минуте первого тайма, когда после подачи Ляказетта Обамеянг ворвался в штрафную «стекольщиков» и отправил мяч в сетку ворот соперника.