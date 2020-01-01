Умер бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн

Сегодня на 78 году жизни скончался бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн. Две недели назад он перенес кровоизлияние в мозг. Стерн стал комиссионером лиги в 1984-м году и покинул этот пост в 2014-м.