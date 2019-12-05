Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории

Эдгард Запашный: «Ввел бы ОМОН и „покрошил“ этих болельщиков. Попереломал бы части тела»

Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, как бы он поступил с болельщиками, которые орут матом на стадионах и оскорбляют футболистов.