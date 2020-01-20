АПЛ. «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде»

Сегодня, 19 января, в матче 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Встреча, которая состоится на «Энфилде», начнется в 19:30 по московскому времени.