Шлеменко: ветер времени развеет всю неправду о Сталине

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о бывшем лидере СССР Иосифе Сталине. Спортсмен дал понять, что положительно относится к деятельности политика. «А что вы знаете о Сталине?