Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с «ПСЖ»

Четвертый этап Кубка мира по биатлону-2020: где и во сколько смотреть

Немецкий Оберхоф принимает второй этап Кубка мира по биатлону с 9 января (четверг) по 12 января (воскресенье). Российские болельщики смогут наблюдать за состязаниями на канале «Матч ТВ».