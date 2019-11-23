На пике формы: Емельяненко и Кокляев готовы к бескомпромиссной схватке

Рок- и рэп-звезды готовятся обрушить лавину звука на зрителей грандиозного бойцовского вечера в Москве. Они также примут участие в самом ожидаемом бою года. Прямо сейчас идут последние приготовления.