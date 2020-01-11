НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Интер» согласовал с Эриксеном контракт до 2024 годаМОК допустил вероятность пересмотра дел оправданных CAS россиянСтало известно, сколько Загитова и Медведева зарабатывают на участии в ледовых шоуСерена Уильямс выиграла первый титул с 2017 года, победив в финале Окленда Джессику ПегулаЛунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании«Интер» согласовал с Эриксеном контракт до 2024 годаПолузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен договорился о контракте с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport. Стороны согласовали контракт сроком до 2024 года.рекламаГол Ковальчука в овертайме принес «Монреалю» победу над «Оттавой»«Монреаль Канадиенс» нанес поражение «Оттаве Сенаторз» на ее же домашней площадке: 1:2 ОТ. Таким образом, «Канадиенс» прервал печальну серию из восьми матчей без побед.Хави может возглавить «Барселону», в случае отставки ВальвердеВ «Барселоне» рассматривают вариант с назначением бывшего игрока клуба Хави на пост главного тренера. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.Дмитрий Тарасов: «Уважение ко мне от игроков „Рубина“ уже чувствуется»Полузащитник Дмитрий Тарасов, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, поделился ожиданиями от предстоящих сборов с «Рубином».«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и установил рекорд АПЛ«Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».Ибрагимович забил впервые после возвращения в «Милан»Форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил свой первый гол за итальянскую команду после возвращения. Видео – с группы «Телеспорт» «ВКонтакте»ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция— : —КосовоНачало в 09:45Чемпионат АнглииБорнмут— : —УотфордНачало в 09:00Чемпионат АнглииАстон Вилла— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИталииУдинезе— : —СассуолоНачало в 06:30Чемпионат ИталииТорино— : —БолоньяНачало в 09:00Чемпионат ИталииСампдория— : —БрешиаНачало в 09:00Еще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен— : —НантНачало в 09:00Чемпионат ФранцииДижон— : —ЛилльНачало в 11:00Еще 1Весь футболрекламаМакгрегор получит за бой с Серроне пять миллионов долларовСтали известны гонорары Конора Макгрегора и Дональда Серроне за бой на UFC 246. Ирландец заработает пять миллионов долларов без учета процента с платных трансляций и спонсорства.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Элитные лыжники из Италии и Франции столкнулись и стали выяснять отношения на трассеСпринтерская гонка на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене для главного фаворита – итальянца Федерико Пеллегрино — завершилась ещё в четвертьфинале, и отнюдь не по его вине.реклама