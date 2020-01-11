Элитные лыжники из Италии и Франции столкнулись и стали выяснять отношения на трассе

Спринтерская гонка на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене для главного фаворита – итальянца Федерико Пеллегрино — завершилась ещё в четвертьфинале, и отнюдь не по его вине.