Рене Фазель: «Есть вариант, что на Олимпиаде вообще не будет хоккея»

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не помешают проведению молодежного чемпионата мира 2023 в России.