Артём Галимов: «Тренеры сказали больше бросать – вот я и бросил. Забил на автомате»

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (4:3 ОТ) и рассказал о причинах своей высокой результативности.