Мы оплачиваем лечение: в ВФАР прокомментировали инцидент с гимнасткой

Во Всероссийской федерации воздушной атлетики заявили, что информация в СМИ об инциденте с гимнасткой Евгенией Асоновой, которая на турнире в Риге упала с большой высоты, подается не всегда верно.