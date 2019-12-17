«Я еще не падал, у него же были нокдауны». Нурмагомедов пообещал избить Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какого плана будет придерживаться в поединке с Тони Фергюсоном. — Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у моих соперников.