Овечкин будет дисквалифицирован за отказ от участия в Матче звезд НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин второй год подряд отказывается от участия в Матче звезд НХЛ, чтобы отдохнуть перед второй половиной сезона. За это игрока ждет дисквалификация.