НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКлубы РПЛ выступили за расширение лигиСелянне считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛРоссийский телеканал назвал Макгрегора пижоном и балаболомФуркад выиграл спринтерскую гонку в Рупольдинге, Логинов без промахов стал 11-мБоец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаутКлубы РПЛ выступили за расширение лигиПредставители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за увеличение числа участников элитного дивизиона. Об этом сообщает «Р-Спорт».рекламаХет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.Объявлен состав женской сборной России по биатлону на эстафетуТренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын объявил состав национальной команды на эстафету на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.Ралли «Дакар»: расклады перед финишемНа ралли "Дакар" в Саудовской Аравии завершился предпоследний этап гонки. Участники вернулись из закрытого лагеря и готовятся к финишу.Главный тренер «Химок» обозначил ряд проблем перед матчем с «Реалом»Главный тренер баскетбольных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом» в рамках очередного тура Евролиги. —Фуркад дал совет ставшему отцом БеФранцузский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, как отцовство меняет жизнь и приоритеты профессионального спортсмена.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Италии1/8 ФиналаПарма0 : 2РомаЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаПо3 : 2БордоЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаАнтальяспор4 : 3ГезтепеЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаТрабзонспор2 : 0ДенизлиспорЗавершёнВесь футболреклама«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Георгиев отразил 38 бросков«Айлендерс» на своем льду проиграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (1:0, 0:1, 1:2). В составе гостей результативной передачей отметился Артемий Панарин.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерамиНа портале правовой информации опубликован приказ министерства российского спорта, в котором говорится об изменениях в в правилах «лимита на легионеров».реклама