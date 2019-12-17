Гвардиола: сейчас у меня нет мыслей о «Ливерпуле»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы обойти «Лестер» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.