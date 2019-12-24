Евролига. 17-й тур. ЦСКА обыграл «Милан», «Химки» в гостях у «Виллербана» и другие матчи

Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в Калининграде обыграл итальянский «Милан». Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с французским «Виллербаном».