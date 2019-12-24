Федор Емельяненко: на сегодняшний день брат для меня мертв

Легенда российского ММА Федор Емельяненко рассказал о своем отношении к брату, известному бойцу ММА Александру Емельяненко. Он отметил, что на данный момент их абсолютно ничего не связывает.