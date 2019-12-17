Шлеменко: меня до боя похоронили. Хороните меня всегда

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился эмоциями после победы над американцем Дэвидом Бранчем. Его Шлеменко победил удушающим приёмом в 1-м раунде. «Как мне сказали до боя, меня похоронили.