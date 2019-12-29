НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккеюЛарионов — о поступке капитана сборной Канады: «Это неприятно, но они извинились»«Нас хотят убить или отравить». Разоблачившая допинг в России семья показала, как живет в США: фотоМЧМ-2020. Казахстан — Финляндия. ТрансляцияМедведева выступила с показательным номером под песню Билли АйлишСборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккеюСборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.рекламаЕмельяненко победил Джексона нокаутом в своем последнем бою в ЯпонииВ японской Сайтаме в рамках турнира Bellator состоялся главный бой вечера между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.Гол в ворота «Манчестер Сити» не засчитали после подсказки VAR. ВидеоВ заключительном матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» гости отправили мяч в ворота на 29-й минуте.Йоханнес Клэбо: «Сегодня я должен был побеждать, но даже так не потерял много секунд»Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал выступление в масс-старте на 14 км на первом этапе «Тур де Ски», где стал вторым. Победил в гонке россиянин Сергей Устюгов.Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Оттаву» в матче НХЛТАСС, 30 декабря. "Оттава" проиграла "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию»Нападающий «РБ Зальцбург» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный сайт «шмелей».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль1 : 0ВулверхэмптонЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Сити2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЧемпионат ТурцииАланьяспор2 : 1КоньяспорЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 1БлэкбернЗавершёнЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс1 : 2Халл СитиЗавершёнЕще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлЗавершёнЕще 10Весь футболрекламаБронза в спринте вывела Непряеву в лидеры «Тур де Ски». На два дняМежду прочим, это первая спринтерская медаль российской сборной в нынешнем сезоне. А побед на самых коротких дистанциях мы в Кубке мира не знаем больше года, аж с ноября 2018-го.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Легкоатлеты обратились к руководству ВФЛА в открытом письмеВ воскресенье, 29 декабря, российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова опубликовали в Instagram открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).реклама