Бронза в спринте вывела Непряеву в лидеры «Тур де Ски». На два дня

Между прочим, это первая спринтерская медаль российской сборной в нынешнем сезоне. А побед на самых коротких дистанциях мы в Кубке мира не знаем больше года, аж с ноября 2018-го.