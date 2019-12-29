Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед. Прогнозы и ставки букмекеров на матч АПЛ

В воскресенье, 29 декабря, в 21:00 (МСК) начнется матч 20-го тура АПЛ между футбольными клубами Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед. Игра пройдет в Манчестере на поле стадиона «Этихад».