Роналду — первый игрок, забивший не менее 15 голов в 14 сезонах подряд в топ-лигах

«Ювентус» на своем поле обыграл «Парму» в матче 20-го тура чемпионата Италии. Туринцы победили во встрече со счетом 2:1 Главным героем встречи стал Криштиану Роналду, который оформил дубль.