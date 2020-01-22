Фигуристы Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе в парах

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. / ТАСС/. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.