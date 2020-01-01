«Даллас» и «Нэшвилл» сыграют в матче «Зимней классики» НХЛ

ТАСС, 1 января. "Даллас" и "Нэшвилл" в первый день 2020 года сыграют на открытом льду в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ).