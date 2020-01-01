«Йокерит» унизил СКА: 6-0 (Голы, видео)

Фото:twitter.com/rautiaine Финский «Йокерит» устроил питерским армейцам жаркий прием у себя дома, разгромив всухую 6-0 и показав, что в плей-офф они будут готовы бороться с кем угодно.