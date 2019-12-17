Слуцкого назвали следующим тренером казанского «Рубина»

Экс-тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшее время будет объявлен новым главным наставником казанского «Рубина», сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на свои источники.