НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Реал Сосьедад» добыл ничью в игре с «Барселоной»Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил ПлющенкоФинский вратарь забросил шайбу в ворота шведов на Кубке Первого каналаШлеменко задушил Бранча, Штырков впервые в карьере проиграл. Онлайн-трансляция RCC 7Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мира«Реал Сосьедад» добыл ничью в игре с «Барселоной»Лидирующая в испанской примере «Барселона» в гостях не смогла переиграть «Реал Сосьедад». Уже на 12-й минуте хозяева поля открыли счет, полузащитник Микель Оярсабаль реализовал пенальти.рекламаРоссиянин Петр Ян досрочно победил американца на UFC 245В номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец смешанного стиля (MMA) в легчайшем весе Петр Ян сразился с американцем Юрайей Фейбером.Россияне одержали первую победу на Кубке Первого каналаВ буллитной серии был переигран лидер сезона. Сборная Чехии одержала победы во всех четырех играх Евротура в нынешнем сезоне, поэтому шла на первом месте в общем зачете.«Кто сказал, что без Трусовой, Щербаковой и Косторной она каталась бы еще пять лет?» Почему уходит ЗагитоваИнна Гончаренко — о решении олимпийской чемпионки приостановить карьеру.Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлонуХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. / ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в гонке на преследования на втором этапе Кубка мира.«Вашингтон» забросил 5 шайб в ворота «Тампы»Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» состоялась на «Амали-Арене» - домашнем стадионе «Лайтнинг».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаВЭБ станет основным владельцем ЦСКАГоскорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции. Это будет временной мерой, чтобы дать возможность клубу развиваться.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мираЖенская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете четыре по шесть километров на этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия).рекламаМилош Ржига: «Не может быть такого, что история с допингом – всего лишь политика»Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение команды в матче Кубка первого канала со сборной России (3:4Б), а также высказал мнение о допинговом скандале с Россией.Скончался экс-форвард ЦСКА, «Ак Барса» и «Лос-Анджелеса» Владимир Цыплаков. Он сыграл на двух ОлимпиадахНа 51-м году жизни скончался один из лучших хоккеистов в истории Белоруссии Владимир Цыплаков, сообщает «БХ».Александр Жулин — о приостановлении карьеры Загитовой: «Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать?»Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова поступила правильно, приняв решение приостановить спортивную карьеру.