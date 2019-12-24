Роналду забил победный гол Сампдории с высоты 2,56 метров

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил победный гол в игре против "Сампдорией". Он выпрыгнул вверх на 71 сантиметр и забил с высоты 2,56 метров. После игры он поделился эмоциями.