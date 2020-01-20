Паредес разыграл Неймара в раздевалке

Бывший футболист «Зенита» Леандро Паредес, который в настоящее время является игроком ПСЖ, разыграл своего товарища по команде форварда Неймара.Недавно Неймар в разговоре с партнерами по команде проговорился, что боится змей.