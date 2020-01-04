Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре

Макгрегор готов заменить Нурмагомедова или Фергюсона в их поединке

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Конор Макгрегор может заменить Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона в их поединке, который должен пройти в апреле этого года в Нью-Йорке.