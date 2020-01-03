Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСборная США по футболу отменила тренировочный сбор в КатареМакгрегор заявил, что Нурмагомедову от него не скрыться0:6. СКА потерпел самое крупное поражение в КХЛ. Все дело в их соперникеИсточник: экс-игрок «Тамбова» Муйва продолжит карьеру в киевском «Динамо»Джошуа-Деонтей Уайлдер: британец обвинил Деонтея в нежелании объединять поясаСборная США по футболу отменила тренировочный сбор в КатареФедерация футбола США занимается поиском новой площадки для тренировочных сборов. Американские футболисты не будут проводить подготовку к ближайшим матчам в Катаре, как это было запланировано ранее.рекламаИзвестны дата и время полуфинального матча сборной России на МЧМСтало известно, когда и во сколько сборная России проведет полуфинальный матч на молодежном чемпионате мира. За выход в финал турнира российские хоккеисты сразятся со Швецией.Агент Ковальчука: «Монреаль» предложил Илье игру в ведущих звеньяхСевероамериканский агент Ильи Ковальчука Джей Пи Бэрри объяснил, почему 36-летний форвард выбрал «Монреаль». Канадский клуб объявил о подписании контракта до конца сезона.В WADA назвали размер взноса России в бюджет организации в 2020 годуСтала известна сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год. Размер взноса составит более 1 млн долларов.Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Устюгов стал вторым в мужском масс‑старте на «Тур де Ски»Российские спортсмены Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли второе и третье место в мужском масс-старте на «Тур де Ски» в Италии, победил норвежец Йоханнес Клебо, сообщает Газета.ru.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия— : —ЭйбарНачало в 07:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —РеалНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем— : —БлэкбернНачало в 07:31Кубок Англии1/32 ФиналаБернли— : —Питерборо ЮнайтедНачало в 07:31Еще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег— : —ПарижНачало в 07:00Кубок Франции1/32 ФиналаАвирон Байонне— : —НантНачало в 07:00Еще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболреклама