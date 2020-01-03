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Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре

Федерация футбола США занимается поиском новой площадки для тренировочных сборов. Американские футболисты не будут проводить подготовку к ближайшим матчам в Катаре, как это было запланировано ранее.
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