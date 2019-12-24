Бакаев: Дзюба шутил: «Остановись уже». Я ответил: «Ничего личного»

Нападающий «Челси» рассказал о впечатлениях о жизни в России

Нападающий лондонского "Челси" Виллиан поделился воспоминаниями о жизни в России. Напомним, что бразилец выступал в 2013 году за махачкалинский "Анжи", откуда потом и перешел в стан "синих" за £30 млн.