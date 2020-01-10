Биатлон, Кубок мира: мужская и женская эстафеты онлайн-трансляция 11 января 2020

Россиянки остались без медалей в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Ждём борьбы за пьедестал от мужчин! ГОНКИ ДНЯ: *** 14:00 мск.