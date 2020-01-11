«150 тысяч рублей за выступление? Евгения получает больше». Авербух — о гонораре Медведевой в своем шоу

Хореограф и постановщик шоу «Волшебник из страны ОЗ» Илья Авербух рассказал о гонораре Евгении Медведевой за участие в постановке. Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане исполнила в шоу роль Дороти.